Порошенко: в результате финансовых сделок власти под ударом оказалось государство Украина

Международные финансовые преступления, к которым причастны представители украинской власти, о чем сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине. Из-за глобальных коррупционных дел под ударом оказалось все государство.

Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что об этом необходимо говорить в парламенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я шокирован, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства", – подчеркнул он.

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По словам пятого президента теперь под ударом оказалась Украина как государство, власть которой причастна к глобальной коррупции и отмыванию украденных у денег.

"Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Последнее место, где об этом можно говорить, – парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот", – заметил Порошенко.

Он пояснил, что речь идет о краже 40 млн долларов. А не расследовалось это, по его убеждению, потому что высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях.

"Я убежден, что это недопустимо", – подчеркнул Порошенко.