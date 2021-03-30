Порошенко в Раде призвал вернуть на позиции отведенные подразделения ВСУ

Украина в зоне боевых действий должна вернуть подразделения ВСУ на позиции, с которых они были отведены за два года, снова вывести на передовую контрснайперские группы, восстановить разведку и беспилотники.

Об этом заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, в первую очередь выразив благодарность украинским воинам за мужество и призвав власти к решительным действиям, сообщила пресс-служба партии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Спасибо украинским воинам за мужество в противодействии агрессору. Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира – в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только премирьем можно обеспечить мир, – заблуждение", – констатировал Порошенко.

"Об этом надо заявлять. Путин – убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена до Трюдо", – призвал пятый президент.

"Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу "сначала безопасность", на котором мы совместно с немцами и французами отметили на Нормандском берлинском саммите в 2016 году", – напомнил лидер "Европейской Солидарности ".

Он также отметил, что немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированном Донбассе, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, потому что упущено два года.

"Я твердо убежден, что отсутствие борьбы с коррупцией, свертывание реформ – тут и спрятан пинкод для этого телефонного разговора", – констатировал пятый президент.

"По поводу действий на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию – снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из двадцати шести воинов, погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу", – перечислил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также в очередной раз заявил о необходимости ВСК для расследования "вагнергейта", которую блокирует монобольшинство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал немедленно создать парламентскую следственную комиссию по сорванной спецоперации относительно задержания российских боевиков с ПВК Вагнера.