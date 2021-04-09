Порошенко в годовщину декоммунизации: это вопрос национальной безопасности и знак уважения к украинским героям

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность Петр Порошенко поблагодарил украинских парламентариев, которые шесть лет назад, 9 апреля 2015 года, приняли четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации.

В обращении, опубликованном в пресс-службе политсилы, политик напомнил о принципе, которого придерживались нардепы, начиная этот процесс.

"Имена палачей с карты Украины – вон, это не обсуждается" – это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию в Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать в Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы", – сказал Порошенко.

Он отметил, что благодаря процессу декоммунизации было переименовано почти 1000 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тыс. коммунистических памятников.

"Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше. Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти", – отметил пятый президент.

Порошенко отметил, что его возмущает попытка отката власти назад – от проспекта Бандеры до проспекта Московского.

"Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также – знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", – сказал он.