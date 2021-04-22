Порошенко: российская 'паспортизация' украинцев требует реакции власти

Указ президента РФ Владимира Путина о раздаче российских паспортов сотням тысяч украинских граждан, который он принял ровно два года назад, является фактором дополнительной опасности для Украины.

Об этом в эфире телеканалов Прямой, 5 канал и Эспрессо сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. По мнению Порошенко, "паспортизация" наших граждан требует реакции украинской власти.

"Ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО". К чему это привело? К 1 января пол миллиону украинских граждан намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пару сотен тысяч получили российские паспорта", – констатировал Порошенко.

Он напомнил, что в 2008 году раздачей российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии оправдывали грубую, прямую агрессию РФ на территории суверенной, независимой и дружественной нам Грузии. И после этого, по его словам, ситуация значительно ухудшилась.

"Россия вторглась, ворвалась и стояла де-факто у Тбилиси. Мы остановили в 2014- 2015 годах, отвоевав две трети Донбасса", – напомнил лидер "Европейской солидарности".

Он призвал Зеленского ввести санкции против России, как это на днях сделали США.

"У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина. Что вам еще нужно для того, чтобы построить доверие с нашими партнерами, которое мы шаг за шагом строили 5 лет?" – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции власти на фактическое блокирование со стороны России акватории Азовского моря.

"Я убежден, что сейчас, несмотря на то, что потеряли эти два года, мы как Украина должны объединиться. Мы готовы, объединив усилия в парламенте, правительстве, в СНБО, защитить жизнь и здоровье людей, защитить существование украинского государства", – резюмировал пятый президент.