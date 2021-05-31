Порошенко: Рада должна принять закон о коллаборантах и привлекать к ответственности пятую колонну

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины поставить в повестку дня законопроект о коллаборационизме. Он отметил, что документ уже давно лежит в парламенте, однако монобольшинство его не вносит в зал.

Об этом политик сказал во время Согласительного совета в понедельник, 31 мая и посоветовал законно привлекать к ответственности пятую колонну.

"Мой совет – поставьте закон о коллаборационизме, который уже полгода лежит в Верховной Раде. И не на основании сомнительных санкций, а на основании закона привлекайте к ответственности пятую колонну", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, "Европейская солидарность" неоднократно требовала от монобольшинства принять законопроекты о коллаборационизме и противодействии российской пропаганде.

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"Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты – и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 году стерла Компартию с политической карты Украины", – заявил Петр Порошенко 4 марта.