Порошенко призвал уважать украинский и поддержал закон о языке

Переход сферы обслуживания на украинский язык – это еще один весомый шаг к усилению значения государственного языка, а его принятие стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, прокомментировав переход сферы обслуживания на общение на государственном языке.

"С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, язык сферы обслуживания официально становится украинским. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. Но не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный – на русском. "И ничего ему за это не будет. Все остальное – манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в частности на русском, не возбраняется. Да, первое слово – украинское, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный", – заверил пятый президент.

"Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения ждут не потребителей, а поставщиков услуг – служащих и работников, которые упорно отказываются обслуживать украинских граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", – объясняет лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул – никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения. "Например, в моей семье говорят и на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам украинским овладел уже во взрослом возрасте", – пишет пятый президент.

"Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки", – отметил Петр Порошенко.

В то же время он предостерег, что есть определенные политические силы, которые постоянно пытаются атаковать Закон о языке.

"Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать Закон о языке совершенно безнаказанно", – предупредил лидер партии.

Первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. Порошенко подчеркнул – "Европейская Солидарность" готова снова и снова защищать государственный язык.

"Уважайте украинский, а не атакуйте!" – призвал лидер "Евросолидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь сфера обслуживания в стране перешла на украинский язык.