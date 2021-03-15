Порошенко призвал созвать СНБО и защитить украинцев от третьей волны COVID-19

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал власть собрать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) при участии руководителей парламентских фракций и защитить украинцев от третьей волны пандемии COVID-19.

На заседании Согласительного совета в понедельник, 15 марта, политик отметил, что не только Украина, но и все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились.

"Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на "большое крадивництво", грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года. В то время как наша власть объявляла себя чемпионом по борьбе с коронавирусом, лично Зеленский", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что сейчас Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

"Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. И в данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, стараемся предложить наш антиковидний план", – сказал пятый президент.

"Еще раз подчеркиваю – мы за вакцинацию", – сказал Порошенко. Он предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.

"Ваши закупки, вашу неспособность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию – не получится! Будете нести ответственность уже за 25 тысяч смертей украинцев", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о начале третьей волны пандемии COVID-19 в Украине и вероятность введения нового локдауна.