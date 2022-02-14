Порошенко призвал создать в парламенте антикризисный штаб

Петр Порошенко с целью разработки и принятия оперативных решений по защите страны призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии. Об этом он заявил во время согласительного совета.

"Мы говорили с вами, и это была общая позиция, чтобы мы создали так называемый штаб с форматом Временной специальной комиссии для быстрой подготовки документов по увеличению обороноспособности государства", – напомнил Порошенко.

"Это – Временная специальная комиссия, каждая фракция делегирует туда своего представителя, и она готовит документы, имеющие отношение к повышению обороноспособности государства и имеющие срочный характер", – объясняет Порошенко.

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Петр Порошенко также призвал поставить в повестку дня изменения в Государственный бюджет и выделить на нужды армии и территориальной обороны 50 млрд грн.