Порошенко призвал союзников принять для Украины стратегию восстановления

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC призвал западные страны применить полное эмбарго на российскую торговлю и, прежде всего, – на нефть и газ. Порошенко также призвал союзников срочно принять для Украины план восстановления вроде Плана Маршалла.

"Речь идет об аналоге Плана Маршала. Пусть он называется "План Байдена", с тем, чтобы продемонстрировать его лидерство. И этот план очень актуален. Ведь 24 марта, на этой неделе, пройдет саммит стран Группы Семи, саммит Европейского Союза и саммит НАТО. Пусть называется этот план "Планом Байдена-Мишель-Джонсона", – предлагает пятый Президент.

"Нужно больше санкций. Нужно эмбарго на всю российскую торговлю. Прошу, прекратите финансирование России, которое она использует для убийства украинцев. Это просто невозможно. Нужно эмбарго на российские нефть и газ. И это однозначно следует вводить уже сегодня. Прекратите финансировать Путина. Прекратите финансировать этого убийцу", – призвал Порошенко.

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Он подчеркнул, что ни одна страна мира не может диктовать свою свободу и определить будущее другой суверенной страны.

"Одна страна не может силой изменять границы другой страны. Ведь это чрезвычайно угрожающий прецедент. Как и важен принцип относительно того, что одна страна не может налагать право вето на будущее другой страны. Будь то о членстве в НАТО или о любом другом будущем, членство в ЕС, это вопрос для решения украинским народом и государствами-членами Европейского Союза", – говорит Порошенко.

"К примеру, сегодня Путин хочет украинские Крым и Донбасс. А завтра он может захотеть остров Готланд от Швеции или послезавтра Аляску – от Соединенных Штатов Америки. Поскольку он подумает, что Аляска принадлежит России. Давайте не предоставлять никаких прецедентов безумному диктатору, каким является Путин, ведь если он захватит Украину, он не остановится. Путин уйдет так далеко, насколько мы ему это позволим", – предостерегает Порошенко.

"Перспектива членства Украины в ЕС и предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины – это то, что действительно нужно Украине", – убежден Петр Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко предложил западным партнерам план по достижению мира в Украине. Он включает в себя развертывание программы ленд-лиза, предоставление средств противовоздушной обороны и самолетов для контроля над небом, нефтяное эмбарго против России, разработку плана восстановления Украины и ускорения евроинтеграции.