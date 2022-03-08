Порошенко призвал к полной изоляции России и закрытию неба над Украиной

Порошенко провел разговор с послами ключевых стран-членов ЕС в Украине. Он призвал ужесточить санкции против России и закрыть небо над Украиной.

"Провел важный разговор с послами ключевых стран-членов ЕС в Украине. Проинформировал глав дипмиссий о ходе героической обороны Украины от российского агрессора, в частности в Киеве, и выразил благодарность за поддержку в борьбе против российского террористического режима", – сообщает Порошенко в Facebook.

"Чрезвычайно важно то, что сегодня Украина объединила весь западный мир и это дает нам уверенность в нашей победе! Все вместе мы должны немедленно остановить сумасшедшего диктатора Путина и его пособника Лукашенко, потому что они не остановятся в Украине – в опасности весь Западный мир", – подчеркнул Порошенко.

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"В этой связи призвал Запад к полной изоляции преступного путинского режима и его пособий, а также постоянного усиления санкционного давления против России и Беларуси, включая отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, закрытие морских портов ЕС для российских судов, введение эмбарго на импорт российской нефти и природного газа, а также выдворение членов семей российских политиков и олигархов с территории государств-членов ЕС", – сообщил Петр Порошенко.

Пятый Президент в очередной раз подчеркнул необходимость закрыть воздушное пространство над Украиной от российских массированных воздушных нападений.

"Страны ЕС также должны ускорить рассмотрение вопроса о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС и разработать масштабный проект финансово-экономической помощи на восстановление и внедрение критериев членства ЕС типа "Плана Маршалла". Потому что членство Украины в ЕС – это гарантия независимости и благосостояния украинского государства, а также фиаско позорного проекта "русского мира", – отмечает Петр Порошенко.