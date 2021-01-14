Порошенко поздравил Украину с победой в деле против России в ЕСПЧ
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил решение ЕСПЧ по иску Украина против России относительно Крыма.
В своем Facebook он отметил, что не было никаких сомнений в аннексии РФ полуострова и его преступлений там.
"Поздравляю с важной победой Украины против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове", – написал он.
"Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и Россия признана оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", – считает Порошенко.
Пятый президент убежден – любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.
"Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственное видение, а не близорукость и дилетантство!" – подчеркнул Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне 2020 года генсек ООН Антониу Гутерреш задокументировал в своем докладе новые нарушения России в оккупированном Крыму, в частности относительно применения там российского уголовного законодательства;
в декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которой призвала усилить международное взаимодействие для пресечения незаконной оккупации Крыма Россией.