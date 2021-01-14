Порошенко поздравил Украину с победой в деле против России в ЕСПЧ

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил решение ЕСПЧ по иску Украина против России относительно Крыма.

В своем Facebook он отметил, что не было никаких сомнений в аннексии РФ полуострова и его преступлений там.

"Поздравляю с важной победой Украины против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове", – написал он.

"Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и Россия признана оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", – считает Порошенко.

Пятый президент убежден – любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

"Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственное видение, а не близорукость и дилетантство!" – подчеркнул Порошенко.

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