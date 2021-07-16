Порошенко поздравил украинцев с днем принятия Декларации о государственном суверенитете: борьба продолжается

31 год назад 16 июля 1990 года, Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете. Это стало еще одним шагом к свободному и независимому государству и предвестием падения советской империи. Однако сегодня эта борьба не закончена.

Об этом в годовщину важной для страны даты в своем Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, разместив видео соответствующей сессии ВР из архива телеканала "Рада". Он напомнил, что депутаты первого созыва, вдохновленные идеей независимости, заложили тогда ее законодательные основы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Спасибо всем, кто в тот памятный июльский день проголосовал "за"", – подчеркнул политик.

Видео дня

Он отметил, что украинцам до сих пор приходится отстаивать свою независимость на реальном восточном фронте и на фронте идеологическом.

"Опять со стороны Кремля звучат старые мифы об "одном народе", снова мы вынуждены отражать многочисленные атаки на наш родной украинский язык", – заявил Порошенко.

"Но мы, украинцы, имеем свои корни, свой язык, свою историю. Имеем силу нашей общей памяти. С праздником вас, с Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Борьба продолжается. И Украина победит", – уверен пятый президент.