Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Нэнси Пелоси с переизбранием спикером палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. По его словам, это – хорошая новость для Украины.

"Госпожа Пелоси – давний друг нашего государства, поддерживает его территориальную целостность, евроатлантический выбор и курс реформ, а также сторонник усиления санкционного режима в отношении России за ее подрывные действия против США и Украины", – написал Порошенко.

Отметим, Пелоси выбирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы).

Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей США Петр Порошенко / Facebook

Напомним, 6 января Конгресс США утвердит итоги президентских выборов в стране. 20 января 2021 года состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Отметим, что у президента Украины Владимира Зеленского пока не было телефонного разговора с Байденом.

Как известно, в 2016 году Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом Дональдом Трампом через неделю после голосования в США – 15 ноября 2016 года