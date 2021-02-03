Порошенко: после санкций СНБО причастным к терроризму лицам должны быть вручены подозрения

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Петр Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций причастным к террористической деятельности лицам должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте "ЕС". Политик поздравил СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности Тарас Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации.

"Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информациӥ. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом", – отметил Порошенко.

"Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организациӥ немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей", – подчеркнул Порошенко.

Он также предостерег власть от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды из оккупированных территорий.

"Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено такое же подозрение и такие же обвинения. Потому как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", – убежден пятый президент.

Также политик выразил надежду, что иностранные партнеры Украины с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО о санкциях против Козака и аннулированию лицензий каналов 112, ZIK и NewsOne.

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