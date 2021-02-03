Порошенко: после санкций СНБО причастным к терроризму лицам должны быть вручены подозрения
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что после решения СНБО относительно санкций причастным к террористической деятельности лицам должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте "ЕС". Политик поздравил СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности Тарас Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации.
"Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информациӥ. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом", – отметил Порошенко.
"Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организациӥ немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей", – подчеркнул Порошенко.
Он также предостерег власть от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды из оккупированных территорий.
"Если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты. И тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено такое же подозрение и такие же обвинения. Потому как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", – убежден пятый президент.
Также политик выразил надежду, что иностранные партнеры Украины с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО о санкциях против Козака и аннулированию лицензий каналов 112, ZIK и NewsOne.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Речь идет в частности об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
Также выяснилось, что Украина наложила санкции и на самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.
СМИ раскрыли основания для санкций против Медведчука и Козака.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции против телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Позже он заявил, что такие санкции – это плохо.
Позже Зеленский заявил, что введение санкций против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и было тяжелым, но оправданным решением.