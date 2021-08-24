Порошенко почтил память погибших украинских воинов: призываю всех помнить, какой ценой нам досталась Независимость

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с ветеранами войны против российской агрессии, общественными активистами, депутатами в Зале Памяти Министерства обороны Украины почтил героев, отдавших жизнь за независимость.

"Сегодня в этот торжественный день тридцатой годовщины восстановления независимости суверенного государства Украина мы вместе со всей командой, вместе с ветеранами российско-украинской войны начинаем этот день в память наших героев. Героев, которые 7 лет назад, когда Украина праздновала 23 -тю годовщину своей независимости, обеспечили, чтобы была и 24-, и 25-, и 30-годовщины. Их могло не быть, если бы они вместе с украинским народом, волонтерами, добровольцами, частями Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений не остановили агрессора. и не освободили 2/3 оккупированного Донбасса, показав миру пример любви к Украине и самопожертвования в ее имя ", – сказал Петр Порошенко.

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"Это – ответ сегодняшней власти, а что же является гарантом суверенитета и независимости Украины. Гарантом суверенитета и не зависимости Украины, в первую очередь, являются Вооруженные силы Украины, являются ее защитники. И чем больше мы будем уважать и чтить память, чем больше мы будем любить и обеспечивать Вооруженные силы, тем крепче будут гарантии суверенитета. Конечно, и международные договоры, и поддержка мира включая Будапештским меморандумом важная. Но без Вооруженных сил, без наших воинов не будет ничего ", – убежден пятый Президент.

"Я призываю сегодня в этот праздничный день помолиться за наших воинов и всегда помнить тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы 30-я годовщина Независимости в самом деле состоялась", – говорит Порошенко.

"Сегодня будет много событий. Наконец власть поняла, что армию надо уважать, и приняла решение о проведении военного парада. Сегодня будет в 13 часов и Марш добровольцев, ветеранов. И мне приятно, что различные ветеранские организации объединились для того, чтобы почтить 30-ю годовщину Независимости. Сейчас вся наша команда выходит на Майдан для того, чтобы встретить военный парад, потом мы будем участвовать в Марше. И я призываю всех сегодня во время празднования помнить, какой ценой нам досталась Независимость", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, Мемориальный комплекс "Зал Памяти" Министерства обороны Украины был создан при содействии и инициативе пятого Президента Петра Порошенко. Комплекс, который был открыт 14 октября 2018 года, каждое утро чтит погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, других украинских военных и правоохранительных формирований, а также добровольцев, погибших в боях за Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко предложил вынести вопрос деоккупации Крыма на Генассамблею ООН. Политик призвал продолжить укрепление проукраинской международной коалиции, созданной еще при его каденции, и инициировать проведение в этом году специального заседания Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыму.