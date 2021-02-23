Порошенко поблагодарил международных партнеров и послов G7 за защиту "Прямого" от преследований

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Международные партнеры помогли защитить 'Прямой' от преследований, Порошенко поблагодарил

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины по защите свободы слова и, в частности, телеканала "Прямой" от преследований со стороны властей.

Во время встречи с коллективом телеканала Порошенко в который раз призвал власти прекратить давление на "Прямой" и закрыть позорные уголовные дела, сообщило издание.

"Я хотел поблагодарить наших международным партнеров. Потому что если бы не они, если бы не защита свободы слова в резолюции Европейского парламента, если бы не твердая позиция Европейской Комиссии, если бы не твердая позиция послов стран Большой Семерки, Европейского Союза – конечно же месседжи о необходимости поддержки свободы слова к ним бы не дошли", – отмечает Порошенко.

Он отметил, что более полутора лет журналисты находятся под бешеным давлением со стороны силовиков.

Порошенко встретился с коллективом "Прямого"

"За 18 месяцев они должны были принять процессуальное решение о закрытии абсолютно грубых, недостойных Украины уголовных дел против Прямого канала. И мы еще раз обращаемся с просьбой – не позорьтесь и закройте уголовные дела против наиболее эффективного проукраинского лидера информационного рынка Прямого канала", – подытожил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой". Он принял такое решение из-за рисков отключения телеканала по решению властей.

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