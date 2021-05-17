Порошенко передал письмо Байдену и попросил встретиться с Зеленским

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил его встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским перед возможной встречей с Владимиром Путиным. Его должен был передать Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев.

Об этом сообщил "Главком" со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что письмо состоит из 10 пунктов.

В начале отмечается, что в нынешней ситуации чрезвычайно важно углубить диалог американского и украинского лидеров. И что визит президента Украины в Вашингтон необходим как можно скорее, учитывая тот факт, что у границ Украины стянуты российские войска.

По словам источника, видел копию письма, Петр Порошенко также вспомнил важность перспектив членства Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, это станет сдерживающим фактором против российской агрессии и сильным стимулом для Украины.

Еще один из пунктов касался важности усиления Соединенными Штатами военной помощи, в том числе путем согласованных действий с союзниками Украины.

Также Порошенко попросил, чтобы США помогли украинской власти избавиться от российских агентов влияния на государственных должностях, а также минимизировать российские экономические рычаги давления на Украину.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев, в рамках которого он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Продуктивно провел время в Киеве с президентом Зеленским и со всеми, с кем я встретился", – написал Блинкен.

Он также отметил, что американская сторона "полна решимости" перед агрессией со стороны России, и выразил поддержку украинским реформам, направленным на обеспечение суверенного, демократического и процветающего будущего Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд во время их пребывания в Киеве. По словам пятого президента, встреча была конструктивной и символической.