Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал 5 "красных линий" в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Их он назвал в своем обращении, подчеркнув недопустимость встреч с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины – это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным", – отметил Петр Порошенко.

Еще одна красная линия – это недопустимость любых уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви, отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Эти свои мечты Путин повторил не далее как на прошлой неделе. И, смотрите, синхронно с этим активизировались "Слуги", которые снова пытаются подвергнуть ревизии языковое законодательство", – констатировал Порошенко.

"Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей", – убежден пятый президент.

Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе Крыма, в частности по поставкам воды: "ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".

"Пятая красная линия. Никаких извинений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет не прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности", – констатировал Петр Порошенко.

Он также предостерег власти от желания встретиться с российским президентом. "Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции", – предупредил пятый Президент.

"Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении", – подчеркнул Порошенко.

Ключ к победе – это международная солидарность и единство с Украиной. Только общим фронтом изнутри страны и снаружи мы сможем дать отпор российскому агрессору", – подытожил лидер оппозиции.