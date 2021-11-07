Порошенко о применении Bayraktar на Донбассе: враг должен понимать, что его ждет возмездие

Украина имеет полное право применять ударные беспилотники "Bayraktar" для отпора врагу. Этим наше государство никоим образом не нарушает свои обязательства по Минским соглашениям.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что в свое время мы прорвали блокаду и в результате моих переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, мы получили не только контракт на "Bayraktar". Кстати, по этому поводу против меня было возбуждено Зеленское дело... Уже потом "Bayraktar" доказали свою чрезвычайно высокую эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Мы говорим о том, что "Bayraktar" способны использовать разные боеприпасы", – напомнил Порошенко.

Видео дня

Политик также опроверг упреки России в том, что применением этих беспилотников на Донбассе Украина якобы нарушила Минские соглашения.

"Применение "Bayraktar" не является нарушением Минских соглашений. А вот использование артиллерийских орудий высокого калибра, которые применялись против нас, запрещено Минскими соглашениями. Я хочу подчеркнуть, что это как раз и есть принуждение к выполнению Минских соглашений. В свое время, когда мы получили первые "Джавелины", у нас постоянно на позиции с той стороны выезжали российские танки. И только слухи о том, что на вооружении украинских Вооруженных сил могут быть "Джавелины", сразу же вызвали волну отказов водителей российских танков вообще выходить на позиции", – рассказал пятый президент.

Порошенко убежден, что Украина должна была начать использовать беспилотники "Bayraktar" гораздо раньше.

"Давно это нужно было делать, потому что "Bayraktar" находятся на нашем вооружении еще с моих времен. И я думаю, сейчас правильно говорит начальник Генерального штаба, что это будут применять регулярно в случае нарушения Минских соглашений и применения запрещенных систем против украинских ВСУ. Враг должен понимать, что с воздуха на них упадет небесная кара Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Порошенко.

Он рассказал, что российские оккупационные войска активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на украинских военных.

"Я очень часто бываю на фронте. Сейчас наша организация оборудует системы видеонаблюдения бригад на передней линии обороны, спасая жизни военных. Если бы вы услышали, сколько Россия и российские наемники используют дронов, которые сбрасывают на наши позиции гранаты. От этого есть и 200-е, и 300-е в Вооруженных силах Украины", – заметил Порошенко.

Для защиты жизней своих военнослужащих, по мнению политика, государство имеет полное право использовать новейшее вооружение, которое не запрещено существующими договоренностями.

"Украина в своем праве использовать те "Bayraktar", которые усилили мощь ВСУ. И каждый, кто выходит против Украины, должен четко понимать, что наказание или реакция будет неотвратимой. И может тогда они не будут убивать украинцев. Я полностью поддерживаю позицию Вооруженных сил", – резюмировал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховный Суд Украины таки рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому с требованием обнародовать полные аудиозаписи разговоров, известных как "пленки Бигуса".