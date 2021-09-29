Порошенко – о кандидате на выборах главы Липовецкой ОТГ Авраменко: воин и педагог, который построит европейскую общину

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в Липовец Винницкой области, чтобы лично поддержать на выборах главы общины известного педагога, активиста, участника войны против русской агрессии Василия Авраменко.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", глава политсилы подчеркнул, что Авраменко – это человек, который направлен в будущее и создаст европейскую общину в родном Липовце.

"Василий – уникальный человек. Кандидат в мастера спорта по самбо. Человек, который подготовил чемпионов по рукопашному бою Европы, Украины. Человек, который работает учителем – но учителем с большой буквы. Он – директор школы, которую очень любят и родители, и ученики. Он человек, который ориентирован на будущее. Но в 2015 году, когда была очередная волна мобилизации, Василий бросил все и ушел на фронт, потому что там решается судьба государства", – говорит пятый президент.

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"Он родился и вырос на территории Липовецкой общины. Нам не надо там "парашютистов". И его очень боится власть", – констатировал Порошенко.

По словам Порошенко, чтобы не допустить Василия Авраменко к выборам, его вызвали на военные сборы. "Василий говорит – я пойду, вопросов нет. Он прошел сборы. Областная организация "Европейской Солидарности" и местная его выдвинули. Он вернулся еще более убежденным, что надо брать на себя ответственность за судьбу собственной общины. Его очень поддерживают люди. И увидев это, власти пошли дальше", – заметил Порошенко.

"Сегодня она зарегистрировала "парашютиста", который является полным тезкой нашего Василия, пишет в анкете, что он его "старший брат", с тем же именем Василий", – рассказывает лидер "ЕС".

"Об этих позорных действиях власти должна знать вся Украина. Они боятся Василия. Боятся не только потому, что он мастер рукопашного боя, авторитетный учитель и директор, лидер общины. Боятся и потому, что он идет от "Европейской Солидарности", – отметил лидер партии.

"Впервые у нас на Липовецкой земли – пятый президент Украины. Липовецкая ОТГ – это община замечательных людей, профессиональных учителей, медиков, замечательных спортсменов, деятелей культуры. В конце концов у нас в общине проводил свою деятельность и первый митрополит Украинской Автокефальной Православной Церкви Василий Липковский", – говорит Авраменко.

"У нас замечательная община, с прекрасными предпринимателями, хозяевами, которые наполняют бюджет, дают работу людям. Это дает мне силы идти на эту политическую битву", – добавил кандидат.

"Если вы меня хотите согнуть в дугу, то она может быть только высоковольтная", – перефразировал Авраменко известную поэзию Лины Костенко.

Порошенко отметил: прямая связь между будущим лидером общины и фракцией "Европейская Солидарность" как парламентским спецназом в Верховной Раде обеспечит быстрое прохождение инициатив и защиты интересов общества.

"Василий – это именно тот кандидат, которого сегодня требует украинская власть, общество, децентрализация", – уверен пятый президент.