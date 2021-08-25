Порошенко о достройке 'Северного потока-2': это следствие ложной стратегии власти Украины

Достройка газопровода "Северный поток-2" стала возможной из-за ошибки украинской власти во внешней политике. Ошибочной в частности была попытка "посмотреть в глаза Путину" и найти компромисс.

Об этом в интервью "5 каналу" сказал лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он отметил, что борьбу против "Северного потока-2" нельзя прекращать, и ситуация еще не проиграна.

"Первое, с чего начал Владимир Зеленский – это было то, что он хочет посмотреть в глаза Путину, что он хочет встречи с ним тет-а-тет, что он хочет предложить ему остановиться где-то посередине – и там найти компромисс. Это была ошибочная стратегия. Зеленского слышат лидеры других стран и думают: наши экономики недополучают прибыли из-за санкций, которые по просьбе Порошенко из солидарности с Украиной ввели против России. Если Зеленский хочет ехать в Москву, то почему Макрон, или Меркель, или Пленкович, или Рютте или любой другой лидер не может поехать и сепаратно лицом к лицу говорить с Путиным? Это не объяснишь ни собственным избирателям, ни миру", – заметил пятый президент.

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Он отметил, что, вероятно, украинский президент не хотел такого развития событий, но некомпетентность и "борьба с внутренним врагом Порошенко" привела к разрушительным последствиям".

"Именно поэтому появилась возможность достраивать "Северный поток-2", выпустить Россию из-под санкций, обеспечив им получение увеличенных доходов от поставок российского газа в Европу. Именно поэтому нельзя сейчас провести новые решения по санкциям против Российской Федерации. Именно поэтому разрушилась и блокада, которая была нами организована в 2014, 2015, 2016 годах, когда Путину не подавали руки, его приглашали на международные встречи", – напомнил Порошенко.

По его убеждению, сейчас существует риск, что Путин станет партнером мира по выходу из ситуации с Афганистаном, по решению ситуации в Иране, по координации действий в отношении Китая, по решению относительно Северной Кореи, по Ближнему Востоку, по Ливии, по Венесуэле. А Украина, по его словам, может быть отвергнута по важности в повестке дня мира на вторые или третьи роли.

"Скажу из собственного опыта – никогда ситуация не проиграна. Если ты заходишь с перечнем аргументов, с перечнем партнеров, с перечнем предложений, которые мотивируют и политиков, и народ этих стран для того, чтобы принимать не просто выгодные для Украины, а справедливые решения, базирующиеся на европейских ценностях – победа впереди", – отмечает Порошенко.

По его словам, вопрос "Северного потока" – это очень болезненный вопрос действующей правительственной коалиции в Германии.

"И я хочу напомнить, что нам удалось в свое время в правительственное коалиционное соглашение Германии вставить позицию по миротворцам с мандатом Совета Безопасности ООН, которые должны обеспечить безопасную составляющую для освобождения оккупированного Донбасса и Крыма. Тогда нам это удалось вставить. В сентябре – новые выборы. Будет новая коалиция в Германии. И возможно, что в составе этой коалиции не будет политической силы, которая ставила первым приоритетом "Северный поток-2", – пояснил Порошенко.

"Совет: дотяните до сентября и затем в связи с изменением политической ситуации, имея две трети стран-членов Европейского Союза как своих союзников по "Северному потоку", задайте этот вопрос. А сейчас сделайте все, чтобы заблокировать", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко также напомнил, что при его каденции удалось сдерживать строительство "Северного потока 2".

"За пять лет с 2014 по 2019 годы они построили чуть более 30%. И за два года Зеленского они построили почти 70%. Друзья, а что вы делали все это время? Как вы это позволили? Где были позиции Европейского Союза? Где были позиции вашего влияния в Германии? Каким образом формировались? А Соединенные Штаты?" – сказал он.

"Очевидные интересы были проиграны. "Северный поток-2" – это большие деньги. 2 миллиарда долларов в год после запуска "Северного потока" потеряет Украина. Хочу подчеркнуть, что в наше время мы получили от РАО "Газпром" 4,5 миллиарда выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Мы – получили, они – проиграли", – напомнил пятый президент.