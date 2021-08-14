Порошенко: новая волна коронавируса уже началась, темпы вакцинации надо ускорить

Заболеваемость коронавирусом снова растет, необходимо существенно нарастить темпы вакцинации. Особенно это важно сделать в начале третьей волны пандемии. Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам в Ужгороде.

"Новая волна неотвратима. Более того, она уже началась. Число новых больных, заболевших коронавирусом, уже более 1 200 человек. Если брать статистику Национальной академии наук, Украина уже заплатила очень большую цену – 150 тысяч человек умерли от коронавируса. Никто не верит "статистике", которая говорит, что умерли меньше 60 тысяч. Это ложь. Потому что каждая семья, каждый человек в Украине имеет близкого друга, родственника, знакомого, который, к сожалению, ушел из жизни, в связи с тем, что он не получил вакцинации, лекарства, кислорода и кровати в больнице. Почему? Потому что средства из коронавирусного фонда властью были разворованы", – отметил Петр Порошенко.

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Он напомнил о нерациональном использовании коронавирусного фонда и скандалах, которые сопровождали распределение средств из него за все время пандемии.

"Еще в марте прошлого года я подал предложения в Верховную Раду для того, чтобы сформировать коронавирусный фонд. Но средства забрали из культуры, ликвидировав программы Украинского культурного фонда, театра, искусства, образования – остановив программу Новой украинской школы. Средства забрали из децентрализации, забрали у общин. И куда же они передали? Создали ли они новые кровати? Построили ли они кислород? Может, они сделали предоплату, чтобы уже во второй половине 2020 иметь вакцину? Нет. Они их разворовывали через вдвое завышенные суммы, которые они тратят на "большое крадивныцтво". Потому что стоимость дорог при Зеленском выросла почти вдвое по сравнению со стоимостью дорог, которые начали при Порошенко", – возмутился пятый президент.

Сейчас Украина стоит на пороге новой волны коронавирусного заболевания. На этот раз фиксируется все больше случаев поражения новым штаммом "Дельта", который вызывает более сложное течение заболевания и отличается чрезвычайно быстрым распространением и заразностью.

"Что происходит сейчас? Сейчас есть новый, чрезвычайно опасный штамм "Дельта". Мы имеем возможность сейчас резко нарастить темпы вакцинации. Надо было это делать в январе – тогда, когда делал это весь мир. Сейчас де-факто 95% населения Украины невакцинированны. Не ведется кампания разъяснения, что такое вакцинация. Почему? Потому что все видосики Зеленский снимает только для того, чтобы отвлечь внимание от тех многочисленных провалов, которые на сегодняшний день продемонстрировала эта "зеленая власть", – отмечает Порошенко.

Единственное, что может защитить украинцев и уменьшить потенциальное количество смертей от болезни, по мнению Порошенко – это массовая вакцинация населения.

"Надо срочно вакцинировать людей. Надо закупить уже сейчас современные лекарства, которые за эти 7-8 месяцев мировая фармакология разработала. Вакцинированные люди, даже если они и заболевают, гораздо легче переносят болезнь. И я призываю с этим не шутить. Закупить качественные вакцины. Сотрудничество с мировым сообществом, обеспечить необходимые шаги для защиты людей и спасти жизни", – резюмировал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал власти начать индексации зарплат и пенсий с учетом уровня инфляции. Кроме того, по мнению лидера "ЕС", в условиях резкого повышения тарифов на коммунальные услуги за роста цены на газ необходимо вернуть четырем миллионам украинских семей субсидии.