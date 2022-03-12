Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше

Глеб Иванов
Политика
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Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше
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Чем быстрее объединенная Европа остановит Путина, тем с меньшими человеческими, политическими и экономическими потерями она столкнется. Об этом, выступая на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сказал Петр Порошенко. Он призвал европейских партнеров к максимально жестким санкциям против России и мощной поддержке нашего государства.

"Наша борьба может длиться всего несколько недель, если все решительные действия будут сразу выполнены. Или это может длиться годами, если сделать только полшага. С более разрушительными экономическими последствиями, прежде всего, для Европы. Давайте остановим Путина в Украине и дадим отпор его военным планам в других странах", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент отметил первоочередные шаги со стороны ОБСЕ:

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  • Немедленное и безусловное прекращение огня.

  • Создание гуманитарных коридоров на территории Украины с беспрепятственным доступом международных гуманитарных организаций.

  • Вывод российских вооруженных сил из международно признанных границ территории Украины, подтвержденный международными наблюдателями. Я имею в виду также Крым.

  • Возвращение СММ ОБСЕ в Украину.

  • Доступ международных гуманитарных организаций в пострадавшие районы для оценки масштабов разрушений и потерь, а также для поиска и идентификации погибших и пропавших без вести лиц.

"Каждый день должны быть новые санкции. Каждый день полумер и колебаний приводит к десяткам потерянных жизней украинцев. Отсоедините все российские и белорусские банки от SWIFT, запретите импорт энергоресурсов. Прекратите отправлять полмиллиарда евро в Россию каждый день", – призвал Порошенко.

"Что касается дополнительной финансовой и экономической поддержки восстановления после войны, прошу вас подумать о своего рода Плане Маршала для Украины", – отмечает Петр Порошенко.

Он также призвал европейцев приехать в Украину и увидеть своими глазами последствия российской агрессии.

"Приезжайте в Украину, чтобы увидеть и почувствовать, что такое война. И предотвратить это в ваших странах. Встаньте за Украину на нашей земле, чтобы увидеть зверства российских агрессоров. И предотвратить их вторжение в ваши страны. Присоединяйтесь к украинской борьбе, чтобы ощутить дух украинцев, нашу приверженность к общим ценностям. Чтобы напомнить себе, что мы должны бороться за наши ценности, потому что они не должны восприниматься как должное", – говорит Порошенко.

"Давайте победим Путина в Украине сегодня – и спасем мир для целых поколений! Время колебаний прошло", – убежден пятый Президент.

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