Порошенко: монобольшинство цинично атакует украинский язык накануне годовщины Независимости

Атаки депутатов монобольшинства на украинский язык выглядят особенно циничными накануне 30-й годовщины Независимости Украины. Из Закона о языке пытаются вывести норму об обязательном дубляже фильмов и сериалов на телевидении на украинском.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в понедельник, 14 июня. Политик напомнил, что 16 июля должен вступить в силу закон о языке, телевидении и радиовещании – он является составной частью законодательства о языке, которое было впервые за 30 лет введено командой "Европейской солидарности".

Им также были введены квоты на украинском телевидении, радио, книгоиздании, кинопроизводстве, подчеркнул политик.

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Как отметил Порошенко, с начала 2021 года режиссеры "95-го квартала" попытались примерить украинскому президенту государственную маску, однако она вступила в конфликт с коммерческими интересами, подчеркнул политик. Он напомнил, что, например, сериал "Папик" "95-го квартала" продается на российском рынке.

"Это на словах вы делаете пиар якобы на борьбе с олигархами, а на практике – лоббируете интересы канала, который планировал и планирует зарабатывать на этом продукте. Скажите, пожалуйста, разве сейчас кто-то чувствует дискриминации русского языка в Украине? Разве вообще существует эта проблема где-нибудь, кроме киселевых, скабеевых и соловьевых?", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что на заседании комитета представители объединенной оппозиции не дали проголосовать за вывод из Закона о языке нормы об обязательном дубляже фильмов и сериалов на телевидении на украинский.

"У меня есть приятная новость для украинцев. Наши представители объединенной оппозиции сегодня не дали проголосовать это на комитете. И я призываю, чтобы мы остановили это безумие сейчас в Верховной Раде, если они будут планировать вынесения его в зал", – резюмировал Порошенко.