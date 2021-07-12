Порошенко: дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб двух фракций

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал парламент внести дело о "вагнергейте" к предмету ведения Временной следственной комиссии. Он считает, что давать показания комиссии должны все причастные к "сливу" спецоперации.

Соответствующее заявление лидер "ЕС" сделал во время согласительного совета. Он напомнил, что на днях исполняется годовщина спецоперации, которая вошла в историю Украины как операция "вагнеровцев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мне точно есть, о чем доложить ВСК. И я с удовольствием пообщаюсь с членами комиссии. Но ВСК, которая берется за этот вопрос, – не следственная комиссия всего парламента, а только политклуб двух фракций – "слуг народа" и ОПЗЖ", – констатировал Петр Порошенко.

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"Я думаю, что вам там еще не хватает Путина с Лукашенко, чтобы с ними обсудить позицию по "слитию" этой операции", – заметил Порошенко.

"Необходимо обязательно добавить "вагнергейт" к предмету ведения действующей комиссии. Поставить это на голосование и пригласить всех, кто причастен к "сливу" этой операции", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".