Попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы – заявление "Голоса"

Объявленное спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письмо народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос", не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость". Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимал решения о выражении недоверия и увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" в Facebook. Отмечается, что согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов.

"Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции – Роман Костенко", – отметили в заявлении партии.

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"В отличие от так называемой группы "Справедливость", "Голос" строго соблюдает правила и положения о фракции, а также закона "О регламенте Верховной Рады Украины" и закона "О статусе депутатов Верховной Рады"", – добавили в политсиле.

В "Голосе" отметили, что никто не имеет права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать председателя фракции по собственному усмотрению.

"Так называемая "Справедливость" неудачно выторговывает должность председателя фракции "Голос". Это – нарушение закона, за которое они должны ответить", – добавили в партии.