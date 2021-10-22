Попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы – заявление "Голоса"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Объявленное Стефанчуком письмо об отстранении Железняка не имеет юридической силы

Объявленное спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письмо народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос", не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость". Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимал решения о выражении недоверия и увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" в Facebook. Отмечается, что согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов.

"Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции – Роман Костенко", – отметили в заявлении партии.

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"В отличие от так называемой группы "Справедливость", "Голос" строго соблюдает правила и положения о фракции, а также закона "О регламенте Верховной Рады Украины" и закона "О статусе депутатов Верховной Рады"", – добавили в политсиле.

В "Голосе" отметили, что никто не имеет права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать председателя фракции по собственному усмотрению.

"Так называемая "Справедливость" неудачно выторговывает должность председателя фракции "Голос". Это – нарушение закона, за которое они должны ответить", – добавили в партии.

Попытки отстранить Железняка не имеют юридической силы
В "Голосе" отметили, что никто не имеет права вмешиваться в дела конкретной партии
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