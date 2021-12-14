Попытки идти на уступки Путину приводят только к эскалации, – Фейгин

Любые уступки президенту России Владимиру Путину ведут только к следующему, усиленному давлению со стороны страны-агрессора. Касается это и попыток остановить ее военную эскалацию у украинских границ.

Такое убеждение выразил российский оппозиционный политический деятель Марк Фейгин в эфире телеканала "Дом". В этом контексте экс-адвокат привел пример переговоров лидеров США и РФ.

"Парадокс состоит в том, что этого (остановить наращивание российских войск возле Украины. – Ред.) можно добиться лишь единственной целью – отказом от умиротворения Путина. Ведь любая попытка идти ему на уступки приводит лишь к эскалации", – отметил он.

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По его словам, российская сторона воспользуется даже малейшим шансом для дальнейшего давления. К примеру, как было после видеопереговоров президента США Джо Байдена с главой Кремля.

В ходе этой онлайн-встречи лидеры двух стран обсуждали требования Москвы о "красных линиях" относительно нерасширения НАТО на восток благодаря Украине и Грузии и т. д.

"Американцы публично какие-то жесты сделали в эту сторону, предложили что-то, захотели обсуждать. Москва же начала двигаться дальше. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков вообще заявил, что у Кремля есть и военный ответ, если договоренности не состоятся. То есть, получается наоборот – нужно не уступать", – объяснил он.

По его убеждению, в любых переговорах с Москвой нужно идти обратным путем, чтобы та не прибегла к дальнейшему давлению и угрозам.

"Нужно продемонстрировать силу. Особенно с учетом перевооружения Вооруженных сил Украины, которое идет с помощью Запада – тех же "Байрактаров", современных противотанковых средств", – акцентировал внимание Фейгин.

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