Пополнили запасы металлолома: на Сумщине украинские военные разбили вражескую технику. Фото

Военные Вооруженных Сил Украины разбили очередную партию военной техники оккупантов РФ под Сумами. Соответствующие кадры украинские защитники показали в соцсети.

"Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома. Слава Украине!", – сообщается на Facebook-странице Оперативного командования "Север".

На фото, которые показали военные, можно увидеть обезвреженный вражеский танк и грузовики российских оккупантов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали уничтоженную в Украине технику врага и призвали россиян остановиться. В ответ на то, что захватчики пишут на своих автомобилях цитаты из фильма "Брат" – "В чем сила", украинские защитники напомнили, что сила – в правде.

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