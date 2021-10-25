Помощь от ЕС надо направить на поддержку малообеспеченных и малого и среднего бизнеса – Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал Европейский Союз надежным партнером и союзником Украины. Он поблагодарил партнеров ЕС за выделение Украине макрофинансовой помощи и призвал власть направить эти средства на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса – людям с уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Выделение Евросоюзом 60 млн евро макрофинансовой помощи – своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой власти", – отметил Порошенко.

"Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам. Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты" – отмечает пятый Президент.