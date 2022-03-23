Польша хочет выслать десятки российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже – СМИ

В среду, 23 марта, власти Польши решили выслать из своей страны более 40 российских дипломатов за их деятельность, что не соответствует статусу дипломата. Речь идет о шпионаже.

Об этом сообщило польское издание Onet. Журналисты узнали информацию из правительственных источников. Известно, что Агентство внутренней безопасности подготовило список из 45 человек из дипломатических кругов, работающих на российские спецслужбы и ведущих деятельность на польской территории, не соответствующей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Утром 23 марта посла РФ в Польше Сергея Андреева на этот счет срочно вызвали в штаб-квартиру польского МИД.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что польское правительство полностью осознает все возможные угрозы со стороны России, развязавшей войну в Украине. Страна проводит подготовку к возможной атаке РФ.

Напомним, что в Польше рассматривается возможность конфискации всего российского имущества в стране. Речь идет о некоторых активах, включая недвижимость.

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