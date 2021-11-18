Пограничникам в Украине разрешили применять оружие и боевую технику: названы условия

В Украине сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) получили право применять физическую силу или оружие, а также проводить проверку граждан и изымать их вещи. В частности, в случаях, представляющих угрозу жизни пограничника, для защиты других людей от нападения или освобождения заложников.

Соответствующий законопроект №5232 во втором чтении и в целом был принят на заседании Верховной Рады в четверг, 18 ноября. Его поддержал 271 парламентарий (с поименным голосованием можно ознакомиться здесь).

Речь идет о законопроекте под названием "О внесении изменений в ЗУ "О Государственной пограничной службе Украины" по усовершенствованию порядка использования и применения принудительных мер, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины".

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Пограничникам он предоставляет разрешение на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в порядке и случаях, прописанных в законе "О Национальной полиции Украины" и военных уставах ВСУ (угроза жизни или здоровью сотрудника, защита людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц и т. д.).

Также соответствующим проектом закона пограничникам разрешено проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, личный осмотр задержанных и изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью.

Законопроектом определяются и особенности применения и использования работниками ГПСУ:

средств принуждения;

физического воздействия;

специальных средств;

огнестрельного оружия;

вооружения (например, кораблей и воздушных судов и т. п.);

боевой техники.

На сайте Рады отмечалось, что документ четко устанавливает условия и границы, вид и интенсивность применения вышеперечисленных принудительных мер, с учетом конкретной ситуации и характера правонарушения.

В частности, применять огнестрельное оружие пограничникам можно будет для:

отражения нападения на них, защиты других лиц, освобождения заложников, отражения нападения на охраняемые объекты;

задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке бегства;

задержания вооруженного человека , пытающегося сбежать;

остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель несет угрозу жизни или здоровью людей;

уничтожения беспилотников в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения ГПСУ.

Ко всему прочему для защиты и охраны государственной границы пограничники смогут использовать и применять:

средства визуального и технического наблюдения и фиксации;

техсредства пограничного контроля , светотехнические и сигнализационные средства;

инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

Законопроект позволяет сотруднику ГПСУ использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства с веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки автомобиля.

Если пограничнику понадобится принудительно открыть помещение или устранить препятствие для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, а также для освобождения заложника, – он сможет использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о действиях украинских пограничников в случае, если мигранты на границе Беларуси и Польши попытаются прорваться в Украину. По его словам, огнестрельное оружие в таком случае не будут применять, кроме реальной угрозы жизни пограничника.