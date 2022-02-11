Под апелляционный суд в Киеве, где обжалуют меру пресечения Порошенко, сгоняют силовиков. Фото и видео

Под здание Киевского апелляционного суда, где Генпрокуратура и ДБР обжалуют меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, подтягивают силовиков. Во время перерыва в суде количество полиции увеличилось.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский на своей странице в Facebook. Он разместил соответствующие фотографии и видео.

"Количество силовиков под апелляционным судом, где рассматривают апелляцию прокуратуры относительно меры пресечения Петру Порошенко, во время перерыва в заседании увеличивается. Приезжают дополнительные автобусы и Кунги", – написал депутат.

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Напомним, что Киевский апелляционный суд в пятницу, 11 февраля, начал рассматривать обжалование решения предыдущей инстанции о мере пресечения в отношении пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Суд рассматривает жалобы как защиты, так и обвинения. Прокуроры, в частности, требуют заключить Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог 1 миллиарда гривен. Адвокаты политика требуют отказать в избрании меры пресечения вообще.

Тем временем сторонники экспрезидента устроили акцию у здания суда.