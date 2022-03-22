Недавно прочитал статью на одном балканском портале страны, которая сама прошла тяжелую войну в 1991-1995 гг., и не мог поверить ее названию: "В Европу прибывает президент Д.Байден, который проведет с президентом Польши переговоры по украинскому кризису".

Вы серьезно называете это украинским кризисом, когда россияне убивают нас ежедневно из стратегических ракетных установок, когда уничтожен до основания украинский город Мариуполь, в котором еще неделю назад было убито 20 тыс. чел., а сейчас возможно и вдвое больше? Это на сегодняшний день уже пять Сребрениц, а каждый следующий день, возможно, несет еще по одной. Похоже, что жертв будет как в Хиросиме, только без применения ядерного оружия. Это с нами делает российский Zверь, а вы все упомянутое цинично называете украинским кризисом?

Видео дня

Поэтому таким журналистам стоит кое-что напомнить. Перед началом военной агрессии в отношении нашей страны, у Москвы было несколько раундов встреч с Вашингтоном, НАТО, ЕС в связи с получением дополнительных гарантий безопасности. Рассматривался также вопрос о непринятии Украины в НАТО. Но РФ, прежде всего, требовала пересмотра целостной системы безопасности относительно себя, Европы и всего мира. Запад просто отказал. Сегодня Россия объясняет своим гражданам, что должна была напасть на Украину из-за игнорирования Западом своего предложения.

Украина сейчас приняла на себя всю тяжесть российского военного удара, а некоторые западные политики и журналисты говорят об украинском кризисе. Украина из последних сил противостоит 75-80% всех вооруженных сил РФ, а кто-то собирается переговаривать по поводу украинского кризиса? Почему тогда Брюссель и Вашингтон не за столом переговоров с Россией? Украина пытается договориться с Москвой о гуманитарных коридорах, окончании опустошительных российских бомбардировок, а некоторые журналисты с жаром наблюдают и пытаются угадать, будут ли какие-то результаты переговоров. Но, справедливо ли, что Брюссель и Вашингтон отстранились и не ведут переговоры с РФ по прекращению военной агрессии в Украине? Они не дали гарантий безопасности Москве, но это не значит, что Украина за это должна расплачиваться собственной кровью.

Подождите. Спасибо за принятие украинских беженцев, но их могло бы и не быть, если бы вы ввели адские санкции в отношении России заранее, о чем просил Киев. Возможно, и не было бы таких разрушений в Сумах, Харькове, Чернигове, если бы Запад предварительно дал Украине средства противовоздушной обороны. Возможно, и не погибли бы десятки тысяч мариупольцев, если бы Украина раньше получила современные вооружения, блокировавшие Брюссель, Берлин и Париж. Вы боитесь Москвы, не хотите воевать – О.К. Дайте хотя бы все от себя, чтобы помочь Украине, которая борется с российским Zверем, потому что вы не захотели дать Москве дополнительные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в израильский парламент. Среди важного он сказал, что не понимает лично, как и весь украинский народ, почему Израиль не присоединился к санкциям в отношении России и отказался предоставить Украине современную противоракетную систему "Железный купол". Украинский президент напомнил, что в Киеве был даже обстрелян памятник жертвам Холокоста, поэтому оставляет на совести каждого израильского парламентария решение, с которым ему придется прожить всю жизнь.

Что касается переговоров с российской стороной, то президент вспомнил крылатое изречение легендарного израильского премьера Голды Меир, выросшей в центре Киева: "Мы хотим жить, но наши соседи желают нашей смерти, поэтому остается очень мало пространства для переговоров".