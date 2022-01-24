4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры.

В преддверии Олимпийских игр ведется дискуссия о вероятности военного нападения России на Украину . Многие главы государств и видные международные эксперты говорят, что уважение к олимпийским ценностям — не позволит путинской России прибегать к военным действиям, по крайней мере, в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Проте варто нагадати, що саме в день відкриття Літньої Олімпіаді в Пекіні 8.08.2008 року Росія вчинила акт агресії щодо Грузії.

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Також, 20 лютого 2014 року почалася російська окупація Криму в той час, коли в Сочі ще тривали до 23 лютого Зимові Олімпійські Ігри.

Отож, як бачимо, для путінської Росії олімпійські ідеї та приписи не варті паперу на якому вони написані. Тому після таких дій та низки гучних допінгових скандалів Росія мала бути ВИКЛЮЧЕНА з МОК, а не лише обмежена у використанні назви країни та державних символів на Олімпіадах та міжнародних змаганнях з 17 грудня 2020 до 16 грудня 2022 року.

Нагадаю, що в Пекіні буде виступати не команда Росії, команда ОКР (Олімпійського Комітету Росії) з прапором свого НОК та музикою з Першої симфонії Петра Чайковського. Між іншим є унікальним парадоксом обрання музики саме "нетрадиційного Чайковського" замість Гімну Росії в контексті нещодавнього пафосного узаконення в Конституції "традиційного сімейного укладу росіян".

Таким чином, УКРАЇНА і СВІТ повинні бути готовими до агресивних і неадекватних дій путінської Росії в БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, навіть в період ОЛІМПІАДИ!