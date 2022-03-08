Победить режим Путина поможет закрытие неба над Украиной, – Юлия Тимошенко

Закрытое небо над Украиной будет равно победе нашего государства и всего мира в войне с террористическим режимом Путина. Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время общения с членами Комитетов по иностранным делам и по вопросам обороны Парламента Великобритании.

"Я очень благодарю Вас всех, что нашли время пообщаться со мной сегодня. Я бы хотела поблагодарить Ваш народ и Ваше Правительство за то, что Великобритания поддерживает нас, помогает нам выжить и победить", – сказала она.

По словам лидера "Батькивщины", украинский народ героически борется с российскими войсками, ведь у людей у правительства – настроение побеждать.

"Нам беспрецедентно тяжело, но все спокойно делают свое дело ради общей победы", – констатировала Юлия Тимошенко.

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Она также подчеркнула, что в настоящее время весь мир находится в историческом моменте – либо победить террористический режим Путина, либо дать ему жить дальше и разрушать другие страны.

В этой связи Глава партии обратилась с просьбой закрыть небо над Украиной и немедленно предоставить нашему государству военную и гуманитарную помощь.

"Сегодня закрыть небо над Украиной равно нашей победе в этой войне. И мы должны приложить все усилия для этого. Я верю в победу Украины, я верю в нашу общую победу. Давайте это сделаем вместе!" – призвала Юлия Тимошенко.

В мероприятии также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря.