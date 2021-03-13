План реанимации Востока от 'Голоса' поможет экономически восстановить регион, — Юлия Гакова

Социальные проблемы на Донбассе должны решаться в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Об этом заявила кандидат в народные депутаты от "Голоса" в Донецкой области Юлия Крюковой во время презентации Нацплана "Голоса" в Покровске.

На Востоке Украины прежде всего нужно восстановить инфраструктуру и экономическое развитие, поддерживать местные общественные организации и расследовать преступления РФ.

Восстановить Восток Украины поможет четкая стратегия развития региона. "Голос" разработал план реанимации Донбасса и представил его в городах Восточной Украины в рамках всеукраинского тура, сообщает сайт политсилы.

Прямая речь

Юлия Гакова, кандидат в народные депутаты от партии "Голос" в одномандатном округе № 50 в Донецкой области:

- Наиболее актуальный вопрос сейчас - это экономическое восстановление региона: создание новых рабочих мест, запуск коротких сертификационных программ, которые позволят молодежи оставаться в регионе, развитие предпринимательства и качественного специального образования.

Чтобы экономически поднять Восток Украины, критически важно иметь стратегию развития региона. Любые стратегии и программы должны разрабатываться на основе сотрудничества трех сторон: центральной и местной власти, представителей общественности и международных организаций. Подробно подготовлена стратегия позволит внедрять локальные программы.

Однако не нужно делать что-то для региона, не спросив сам регион. Для того, чтобы эффективно работать с международными организациями и получать помощь в решении социальных проблем Донецкой области, должна быть прямая коммуникация между местной громадой, донорами и властью. Нужно приезжать на места, выяснять конкретные местные проблемы и стратегически подходить к их решению.