З історії.

Як відомо, християнські богослови ввели поняття "гріх як шкідлива діяльність людини". Вперше класифікував гріхи ранньовізантійський богослов Евагрій Понтійський у 4 столітті. Нині маємо у православ‘ї визначені 8 смертних гріхів: гординю, марнославство, жадібність, блуд, зажерливість, зневіра і сум; у католиків 7: гординя, жадібність, гнів, блуд, чревоугодництво, зневіра, заздрість.

Як бачимо всі християнські доктрини визначають головними смертними гріхами: марнославство або гординю!

Українська історія марнославства.

Якщо поглянути на реалії нашого політичного, релігійного, бізнесового медійного життя, то сучасна Україна веде перед по кількості бігморд, прихованої політичної та бізнес-реклами на душу населення!

Україна – єдина у світі країна, яка офіційно виділяє із бюджету гроші партіям на політичну рекламу.

У ковідно-карантинному бюджеті 2021 року депутати всіх фракцій радо вітали рішення про виділення 700 мільйонів наших гривень для реклами їхніх вождів!

На різдвяні свята по країні масово з‘явилися біг-морди очільників республіканської та обласних православних філій Московського патріархату із вітаннями. Є, на жаль, хоча й суттєво менше, рекламних звернень очільника Українського православ‘я. Як на мене, між іншим такою є і норма Закону про рекламу, то рекламувати потрібно цінності, ідеї, а не власні портрети!

І ще одна показова історія.

Фейсбук та Інстаграм заблокували частину мережі пропаганди та контрпропаганди одного колишнього Президента.

Експерти визначили, що на її утримання пішло 300 тисяч доларів! Це не перший випадок, бо вже мали приклади використання не лише олігархічних, а й бюджетних грошей на партійне утримання, які витрачалися на піар та компромат своїх опонентів у соціальних мережах!

А ще мільярди гривень сховані у бюджетах центральної та місцевої влади на піар влади. Лише на ЗМІ в інтересах Кличка у міському бюджеті 175 мільйонів?!

Депутати і чиновники ще наловчилися марнославити через бюджетні проекти. Є в бюджеті гроші на дорогу чи будівництво об‘єкту – тут тобі й реклама, що завдяки…, а якщо ще й збудували, то дуже багато реклами з подякою великому депутату чи посадовцю, братні фірми якого успішно освоїли наші гроші і ще й щось таки збудували!

Одностайна словом, марнославні Ви наші Слуги Народу за бюджетні кошти!

Висновки.

В Закон про рекламу необхідно внести зміни:

– повернути мою норму про заборону зображень та згадок прізвищ або назв партій чи організацій у соціальній рекламі;

– заборону політичної реклами окрім, чітко визначених форм та обсягів під час виборчої кампанії.

Заборонити фінансування політичної реклами у ЗМІ та соціальних мережах із коштів виділених для фінансування політичних партій (повна заборона бюджетного фінансування партій у бідній, ковідній Україні була б більш справедливою).

П.С. І мрію про країну, де вважатиметься гріхом і маразмом транслювати в новинах як політики і олігархи ходять до церкви!

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