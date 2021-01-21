Передача пленных из ОРДЛО Украине остановлена: Кравчук объяснил причину

Передача пленных украинцев из ОРДЛО главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку приостановлен.

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он пояснил, что за ними не смог вылететь самолет.

"Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", – сказал Кравчук.

Он добавил, что возвращение украинцев – это вопрос Украины, а не Медведчука.

В то же время на заседании ТКГ, которое состоялось 21 января в режиме видеоконференции, российскую сторону очередной раз призвали разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об итогах заседания сообщается в Telegram-канале украинской делегации.

По словам главы гуманитарной подгруппы, нардепа Галины Третьяковой, этот процесс, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях.

В частности, Кравчук предложил послу Пьеру Морелю, координатору политической подгруппы, разработать единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Затем документ смогут утвердить лидеры стран "нормандского формата" и он станет ориентиром для дальнейшей работы ТКГ.

Также российской стороне напомнили о рамках, порядка и практике проведения консультаций.

"В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и России (Леонид Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегация двух стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные могут принимать участие только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не более", – подчеркнули в ТКГ.

Также представители ОБСЕ отметили, что не понимают, почему вооруженные формирования России до сих пор блокируют работу КПВВ на Донбассе. По мнению украинской стороны, у россиян не осталось формальных причин для этого.

Кроме того, по результатам видеоконференции удалось договориться о возобновлении ремонтных работ на газораспределительной станции в Марьинке. Это произошло благодаря главе СММ ОБСЕ в Украине, модератору рабочей группы по вопросам безопасности в ТКГ Яшару Халиту Чевику.

Также новым координатором экономической подгруппы стал посол Герберт Зельбер (Германия).

Ранее OBOZREVATEL писал, что маршруты, по которым может произойти односторонняя передача Украине граждан, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняются.

Напомним, террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передадут Украины группу пленных украинцев. Осуществить это они планировали при посредничестве Медведчука.