Пентагон – о военных преступлениях россиян в Украине: мы видим явные доказательства

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Министерстве обороны США заявили, что действия российских оккупантов в Украине являются военными преступлениями. Страна-агрессор перешла к неизбирательным атакам на мирных жителей.

Пентагон помогает в сборе соответствующих доказательств. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби, передает The Guardian.

"Мы видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что США внесут свой вклад в расследование этих преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия прибегла к тактике ударов по гражданским в Украине из-за неудач при полномасштабном вторжении в Украину.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!