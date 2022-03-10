'Пацанчик вышел из танка покурить, отвлекся – и пуля в лоб': российский оккупант признался, что ему страшно в Украине. Аудио

В четверг, 10 марта, советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко в Telegram-канале обнародовал аудиозапись разговора российского оккупанта. По его словам, враги деморализованы, а также чувствуют себя брошенными и преданными.

Геращенко добавил, что украинцы и дальше будут оказывать достойное сопротивление: "Будем бить вас, мерзавцев, еще крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!". Аудио советник МВД получил от союзников.

На записи слышно, как российский оккупант говорит, что ему страшно воевать в Украине: "Чего здесь насмотрелись – врагу не пожелаешь! Пацанчик вышел из танка, чтобы покурить, отвлекся – и пуля в лоб. Вот. 5 секунд стояли, курили и все...". Полную версию записи разговора можно услышать ниже.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что российский оккупант в Украине пожаловался на проблемы с обеспечением. На записи военный РФ жалуется своей жене, что о них забыли.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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