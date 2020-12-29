Партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Олега Ляшко" имеют шансы получить фракции в следующем созыве Верховной Рады Украины.

Об этом рассказал во время пресс-конференции гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает ZN.ua. По его словам, лидерами партийных рейтингов в Украине остаются политические партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Сравнивая результаты двух исследований, проведенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС, Паниотто отметил, что согласно опросу украинцев, которые уже определились с выбором, пятипроцентный порог имеют шансы преодолеть: "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (6,1%), "Батьківщина" (9,8%), "Европейская солидарность" (14,1%), "Слуга народа" (20,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (23,1%).

При этом партия "Голос", которая на прошлых выборах набрала почти 6%, по данным опроса, не наберет необходимого количества голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным "Рейтинга" в декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди украинцев не изменилась – ее, как и в ноябре, сформировали Владимир Зеленский, Виталий Кличко и Владимир Гройсман.