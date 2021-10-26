В Министерство обороны Российской Федерации вызвали военного атташе Германии, чтобы выразить ему протест по поводу недавних заявлений министра обороны Германии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, когда она комментировала последние решения совета НАТО.

Министры обороны стран-членов НАТО решили задействовать дополнительные средства, чтобы усилить свои границы с РФ и противодействовать вероятной агрессии со стороны России. И это вызвало невероятное раздражение со стороны Шойгу, который подчеркнул, что министру обороны Германии следовало бы помнить, что бывает с усиливающими свои границы с Россией.

А я бы Сергею Шойгу напомнил другой исторический пример: что бывает, когда ты НЕ усиливаешь границы со страной-агрессором.

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Далее текст на языке оригинала.

Так було напередодні Другої світової війни, коли європейські країни розслабилися і стали легкими жертвами для агресивної політики Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна. Цих союзників і лідерів авторитарних держав на початку Другої світової війни.

Варто про це пам’ятати і тим, хто виступає в якості представників російського політичного лобі у західних країнах, і переконує, що із такими політиками як Сергій Шойгу та його шеф Володимир Путін можна домовитися.

Однак сама риторика Шойгу вже свідчить про те, що нинішнє російське політичне керівництво, укомплектоване чекістами і пройдисвітами, живе в категоріях минулого. І думає про власну країну як про сталінський Радянський Союз, готовий у будь-який момент почати війну з цивілізованим світом.

Так, Сталін вів такі війни буквально до свого останнього подиху. І тільки коли чудовисько здохло – його соратники припинили війну з Кореєю і почали говорити про можливість мирного співіснування з цивілізованим світом. Можливо, саме смерть Сталіна вберегла світ від нової, вже Третьої світової війни. І від знищення великої частини цього світу.

Однак зараз Путін у своїх підходах до зовнішньої політики керується не логікою спадкоємців Сталіна, а агресивною сталінською логікою. Знамените прислів’я "Лишь бі не біло войні", яке відзначало весь світогляд радянських людей після руйнівних 40-х років, коли величезна частина території Радянського Союзу була буквально знищена військовими випробуваннями, змінилися на зухвале путінське "Можем повторить!". Що знову нагадує, що в обличчі сучасної Росії ми маємо справжню спадкоємицю гітлерівського Рейху.

І якщо Шойгу говорить, що його країна нічим не загрожує іншим державам, то як путінський міністр оборони тоді виправдовує напад своєї країни на Грузію? Той факт, що після цього бандитського нападу РФ визнала частину територій Грузії – Абхазію і Південну Осетію – незалежними державами? Як Шойгу виправдовує анексію Криму за участю російських збройних сил, коли частину території України усупереч будь-яким законам і міжнародним зобов’язанням самої Росії і з порушенням Конституції РФ визнали частиною Російської Федерації. І продовжують притримуватись цієї безглуздої думки навіть зараз, коли всі країни цивілізованого світу не визнають анексії Криму РФ, а цивілізований світ навіть запровадив спеціальні санкції, щоб нагадати про те, що Крим у складі Росії не може розвиватися як інші, легітимні російські суб’єкти.

Як Шойгу, який говорить, що Росія не загрожує ніяким іншим країнам, може виправдати диверсії російських збройних сил на Донбасі? І те, що в військкоматах, які є частиною системи оборони РФ, того самого міністерства, до якого викликали військового аташе Німеччини – якраз і вербували диверсантів, які мали взяти участь у окупації українських територій, вбивстві українських громадян, тортурах, викраденні майна і всіх інших злочинах, які тепер в усьому цивілізованому світі пов’язуються з цими двома словами – "російська армія"?

Як міністр оборони РФ може пояснити злочинні дії своєї армії на Близькому Сході, де вона стала союзником кривавого режиму Башара Асада, вбиває мирних мешканців Сирії, пояснюючи це боротьбою з сирійською опозицією, бомбить навіть шпиталі, не кажучи вже про житлові квартали? І те, що Росія таким чином стала прямою спадкоємицею практик нацистських і фашистських режимів 40-х років 20 сторіччя?

Чому ж дивуватися, що Німеччина, яка позбулася практики нацизму і після перемоги цивілізованого світу над нацистськими і фашистськими режимами стала демократичною країною - хоче разом з іншими демократичними країнами захиститися від російської агресії? Не бажає, щоб на її території знову почалося те, від чого німці з такими випробуваннями, з такими трагедіями, з такою кров’ю відійшли?

І якщо Путін і Шойгу саме в це коричневе багно зараз намагаються втиснути свій власний народ – чому народи інших країн світу, народи Європи, народи України чи Грузії мають прагнути такого самого життя, яке чекістсько-олігархічний режим із ідеологією, ніби списаною з найгірших зразків 20 сторіччя, хоче тепер прищепити росіянам?

Від цієї пандемії агресії та невігластва може бути тільки один реальний рецепт лікування: посилення своєї обороноздатності. Посилення кордонів НАТО на кордоні з РФ. Посилення кордонів тих країн, які не є поки що членами НАТО і залишаються практично беззахисними перед російською агресією, але мусять здійснювати реальні заходи, щоб агресор при нападі на них зазнав непоправних втрат. І зупинився у своєму плануванні окупації таких держав як Україна чи Грузія.

Все це - прописні істини. Навряд чи військовий аташе Федеративної республіки Німеччина розповів про них чиновникам Міністерства оборони Росії.

Втім, я певен, що російські генерали, які постійно наполягають на силовому вирішенні стосунків Росії із сусідніми державами – прекрасно й самі все це знають. Адже вони - учасники злочинів російського політичного режиму останніх десятиріч.

А часто – і натхненники цього блюзнірства.

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