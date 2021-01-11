Дивуюся пофігізму влади та опозиції у справі так званого “Ковідгейту” в Україні!

(Дивись статті Михайло Бродського та інших на ОБОЗі про таємну вакцинацію контрабандною вакциною посадовців та друзів влади).

Як зобов‘язана діяти відповідальна і адекватна влада та принципова і послідовна опозиція:

Зеленський невідкладно збирає РНБО щодо ситуації з таємною вакцинацією так званої еліти та відсутністю реальної державної програми вакцинації лікарів, пенсіонерів та всього народу й можливої корупційної складової у закупках китайської вакцини.

Венедіктова ініціює відкриття кримінальної справи щодо голови Комітету ВР з питань охорони здоров‘я Михайла Радуцького та інших депутатів, ймовірно причетних до “Ковідгейту”;

Баканов розпочинає розслідування діяльності ізраїльських та українських підприємців, які організували тіньову схему вакцинації для обраних…

Опозиція вимагає проведення позачергового засідання парламенту із двома питання:

– інформація МОЗ та правоохоронних органів щодо державної і тіньової вакцинації;

– інформація Уряду щодо обгрунтованості підвищення тарифів для населення (нагадаю, що низка відомих політиків, починаючи із Зеленського і закінчуючи Тимошенко, під час виборів та після них, переконливо доводили необхідність зниження вдвічі тарифів для громадян України).

Так повинна діяти влада і опозиція, а не відпочивати на зарубіжних і вітчизняних курортах під час незаконно оголошених для себе різдвяних канікул?

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