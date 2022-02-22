Надо все же отдать должное Путину. Благодаря ему сложилась новая политическая реальность - “отложенная” политическая реальность.

При всей своей отсталости некая технологичность в действии Кремля всегда присутствовала. Это была технологичность коварства и подлости.

Византийская хитрость выдержанная на московской безграмотности и больной заносчивости мутировала в страшную токсичную смесь, плоды которой мы пожинаем сегодня.

Важнейшим капиталом и залогом стабильности современного мира является слово политика. Сложно переоценить его вес и значение.

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Место слова на Московии нельзя даже показывать детям, а его вес и значение имеет ровно противоположное, отрицательное значение.

Московский царь по определению идеологической мифологемы - тварный Бог, а значит не может держать ответ перед тварями. Это дает ему полное право лепить любой сложности лживые смысловые конструкции и с умным видом излагать их с экранов телевизоров.

Царь не врет - он программирует новую реальность, которая в корне отличается от мировой повестки, так как он над ней.

Но вернемся к теме выведенной в заголовок.

Информационная повестка сегодня обычно достаточно прогнозируемая и очень часть новостные агентства ряд материалов публикуют “отложено”.

То есть, материал создается в одно время, а дата публикации переносится на другое.

Данная технология была использована Кремлем в политической повестке для фабрикации легитимности признания фактической оккупации двух областей Украины Россией.

Так решение о признании независимости двух квази государств было принято еще 20 февраля, 21 февраля марионетки играющие роль глав этих государств подписали все необходимые документы, а затем по сценарию был снят видеоролик “экстренного” совещания Совета Безопасности России, на котором каждый из присутствующих пробубнил заранее подготовленные тексты.

Подвели Путина только журналисты, которые по часам участников определили, что видео постановочное.

Должно было добавить видео налет правдоподобности ошибка директора СВР Нарышкина, который так разнервничался, что выдал в эфир дальнейшие планы Путина о вхождении "ДНР" и "ЛНР". Казалось бы, этот фрагмент можно было вырезать из итогового видео, но его оставили,

Оставили как угрозу.

Что же важного и примечательного в том, что Кремль отложил публикацию видео?

Благодаря тому, что видео вышло в 17.00, а не в 12.00 отдаленно получилось легитимизировать действия, так как в эфир сначала пустили ролики с просьбой глав квази государств с просьбой о помощи и признании, а уж затем якобы было принято решение на Совбезе. В реальности, если бы события были выложены в том порядке как происходили, то миру был известен факт, что марионеточные главы стран просто выполнили распоряжение Путина. А это фактически подтверждало тот факт, что Россия 8 лет назад оккупировала часть Украины и все это время разыгрывала цирк. Постановочное видео, было снято по всем законом жанра. Путин специально оставил интригу и заставил мир замереть в ожидании его вечернего выступления, тем самым буквально принудив ждать его и смотреть до самого конца. Это дало ему возможность целый час нести чушь и бред. И дало возможность полностью выложить то, что никто при памяти не стал бы слушать. А это дорогого стоит. Целый день, пока Путин откатывал нужную ему повестку, весь мир ждал, теряя время. Время, которое Путин не использовал для еще более коварных планов.

То есть, что мы видим на выходе?

Путин заложил основы новой “отложенной” политики, привнеся элементы медиа, театра и шоу в современные политические реалии.

Можно ли сказать, что это определенный технологический прорыв? - Вряд ли.

Просто как некий пентестер, Путин указал миру на еще одну уязвимость современной политической системы. За что ему отдельное спасибо. Как и спасибо за то, что он не додумался как эту свою технологию можно было бы использовать для прикрытия своих куда более зловещих планов.