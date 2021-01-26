Отчет Шмыгаля, новый налог и отмена трудовой книжки: повестка дня в Раде на 26 января

Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о референдуме, введет новый налог и отменит трудовую книжку.

Всего в парламенте рассмотрят почти 30 проектов законов и постановлений. Полная повестка дня была опубликована на сайте ВР. Добавим, что вчера, 25 января, спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит в Раде с отчетом о росте цен на газ и тарифном кризисе, случившемся из-за решения правительства об удорожании коммуналки.

Одним из первых рассмотрят изменения в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Закон должен создать правовые основания для госрегистрации вакцин от COVID-19.

Во втором чтении нардепы будут рассматривать проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум".

Также парламентарии намерены усилить ответственность за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Еще в Раде намерены принять изменения в Налоговый кодекс и обложить налогами товары, которые отправляются международными почтовыми отправлениями.

В первом чтении Рада рассмотрит проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

В повестку дня внесен законопроект о регулировании деятельности коллекторов и защите прав должников.

Кроме того, парламент рассмотрит проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность "малых" облгазов.