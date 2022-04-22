Россию выгнали из наблюдателей Организации американских государств

Совет Организации американских государств (ОАГ) проголосовал за исключение России из своего наблюдательного совета. Решение было принято из-за нарушений прав человека, совершенных агрессором в ходе войны против Украины.

Голосование состоялось 21 апреля. Соответствующей резолюцией пресс-служба ОАГ поделилась на Twitter-странице.

Этот документ одобрили 25 стран-членов, восемь – воздержались. Ни одно из государств не проголосовало против изгнания РФ.

Согласно общему решению, Россию лишили статуса наблюдателя ОАГ на то время, пока Кремль ведет боевые действия в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: таким решением Организация продемонстрировала, что не остается в стороне от нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека.

Видео дня

Отметим:

- В Организацию американских государств входят 34 страны Западного полушария. Появилась 30 апреля 1948 года.

- Цели ОАГ – поддержание мира и безопасности среди государств-членов, организация совместных действий против агрессии, содействие развитию стран.

- "Поддерживать мир и справедливость, способствовать солидарности, укреплять сотрудничество и защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, и независимость", – сказано в статье 1 Устава.

- В Организации есть институт постоянных наблюдателей, среди которых и Украина.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Великобритания ввела запрет на импорт ряда элитных продуктов из России, как серебро и икра. Кроме того, Соединенное Королевство на 35% повысило пошлины на товары РФ и Беларуси.