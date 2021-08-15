Иногда инфраструктурные новости говорят о долгосрочных перспективах геополитики больше, чем официальные заявления даже на международном уровне. Привожу пример. В Святогорске Донецкой области завершается возведение госпиталя для участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики. Медучреждение рассчитано на 180 коек. Естественно, отказа в госпитализации для гражданских не будет.

Место действительно хорошее - Святогорск всегда заслуженно считался одним из ведущих курортов Донецкой области. Хвойные леса, отличный воздух и лечебный микроклимат. Для реабилитации раненых бойцов - самое то. А поскольку госпиталь включен в программу президента "Велике будівництво", можно сделать вывод: В Офисе президента не особо говорят про это, но действуют так, как будто конфликт в ОРДЛО очень надолго. То есть нужна хорошая логистика вдоль линии разграничения - дорогу строят быстро, я уже писал об этом. Что обеспечит быструю переброску резервов, снабжение и так далее. Подчеркиваю, вдоль линии разграничения. Теперь заканчивают строительство военного госпиталя рядом – в Святогорске.

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По всем признакам, Украина готовится к затяжному конфликту. И это правильно. Возьмите Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье - нет примеров, когда Кремль быстро и спокойно уходит с оккупированных территорий. Таких примеров просто нет. И из ОРДЛО российская армия в обозримом будущем не уйдет. Никакая "формула Штайнмайера" не поможет, как не помогла она Грузии (тогда Штайнмайер активно занимался возвращением оккупированных РФ территорий в качестве главы МИД Германии).

Очень легко и красиво обещать украинцам быстрый мир, возвращение территорий и уповать на силу дипломатии и западных санкций. Гораздо сложнее признать, что эта проблема надолго и именно из этого исходить в своей стратегии. Но, увы, такова реальность. И игнорировать ее выйдет в конечном счете гораздо дороже и больнее.

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