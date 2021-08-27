Опыт института префектов Франции будет полезным Украине, – Чернышов

Многолетний опыт Франции в организации работы института префектов может быть полезным и позволит избежать многих ошибок при внедрении аналогичных изменений в рамках реформы децентрализации в Украине.

Такое мнение высказал глава Минрегиона Алексей Чернышов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном и Префектом Французской Республики Эриком Фреселинаром. По его словам, на повестке дня в Украине стоит вопрос переформатирования местных государственных администраций из органов общей компетенции в контрольно-надзорные органы в системе исполнительной власти префектурного типа.

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"И вскоре, начнется работа над законопроектом "Про префекта". Убежден, что опыт наших французских партнеров, приобретенный в течение десятилетий, позволит избежать многих ошибок при внедрении этого института в Украине", – отметил Чернышов.

В ходе встречи стороны подробно обсудили функции префектов во Франции и основную проблематику на пути внедрения этого института, в частности алгоритмов назначения префектов, круг их полномочий, подотчетности, а также сферы ответственности.

"О префектах существует много ошибочных представлений. Например, есть мнение, что префект – это авторитарная личность. Это не совсем верно. Основная задача префекта – наладить диалог между центральной и местной властью. Также стоит отметить, что префект является политически нейтральным лицом", – заметил Префект Французской Республики Эрик Фреселинар.

Отдельно стороны коснулись модели института префекта в столице Франции – Париже (работает вместе с местной властью и мэром).

Как известно, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен и Префект Французской Республики Эрик Фреселинар встретились с главой Минергиона Алексеем Чернышовым по инициативе украинской стороны.

Напомним, законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был принят в первом чтении Верховной Радой Украины.