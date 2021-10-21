Оппозиция предлагает несколько последовательных решений для преодоления хаоса в стране, – Рудык

Сегодня власть не имеет никаких стратегических планов. Всем понятно: цены будут расти на абсолютно все. Каждый малый, средний предприниматель, каждый представитель промышленности говорит, что имеет два только варианта: закрыться до весны или поднять цены на 20-30%. Никакого ответа на этот вызов монобольшинство не озвучивает, потому что планирование их политики сводится максимум к одному шагу вперед.

Оппозиция же предлагает несколько последовательных решений, результат которых можно спрогнозировать. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Текущий проект бюджета-2022 не соответствует тем вызовам, которые стоят перед украинским обществом. Дополнительное финансирование зарплат медиков – это хорошо, но недостаточно для защиты людей от коронавируса. В бюджете не нашлось достаточных денег для кислородных станций, поэтому все еще остается проблема с обеспечением медиков необходимым", – отметила она.

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"Есть ли в бюджете деньги на поддержку предпринимателей, страдающих от экономического кризиса и ограничений, связанных с коронавирусом? Нет. Ни копейки. Предусмотрено ли в бюджете достаточно денег, чтобы инвестировать в энергосбережение и современные технологии, которые позволяют экономить газ и обезопасить страну от "газовых войн", которые ведет "Газпром"? Нет", – подчеркнула Рудык.

"Это все – очередные яркие подтверждения абсолютно непоследовательной и бессистемной политики действующей власти, добавила она. Долгосрочным решением проблем с тарифами является энергосбережение. Прежде всего – энергосбережение жилого фонда и модернизация теплосетей. Это позволит и людям, и государству сэкономить каждой следующей зимой и решить вопрос тарифов и субсидий в долгосрочной перспективе", – уверена лидер "Голоса".

Она отметила, что необходима также реальная программа поддержки предприятий, чтобы тысячи украинцев не потеряли работу из-за очередного локдауна и других последствий коронавирусного кризиса. В 2022 году очень важно инвестировать в медицину.

Поэтому "Голос" настаивает: согласно закону народного депутата партии Инны Совсун, в государственном бюджете на 2022 должны быть заложены средства на закупку кислородных станций. И так необходимо следовать до 5% финансирования медицины от ВВП, отметила лидер "Голоса" Кира Рудык.