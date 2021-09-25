ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов России, – Кулеба

Системное игнорирование Организацией Объединенных наций проблемы оккупации Крыма свидетельствует о нехватке решительности ее членов в отношении Российской Федерации. Россия продолжает оставаться в составе Совета безопасности, несмотря на нарушение основополагающих международных принципов о неприкосновенности территорий других стран.

Об этом у себя в блоге на платформе "Укринформ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В нем он подчеркнул, что ООН нуждается в реформировании.

"Необходимо бросить вызов России, как постоянному члену Совбеза, но у ООН пока не хватает на это решительности. Сегодня, когда Крымский полуостров находится в состоянии оккупации, международным организациям такого уровня необходимо вспомнить о принципах и порядках, которые они регламентируют, и встать на их защиту", – указал Кулеба.

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При этом он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы убедить членов ООН занять в этом вопросе четкую позицию. В качестве главного аргумента Кулеба указал на недавно прошедший саммит "Крымской платформы", объединивший почти полсотни стран мира, готовых ратифицировать свою непреклонную позицию в отношении агрессивной политики Москвы и захвата чужих территорий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины предупредили о возможной угрозе военной активности с юга страны российскими войсками, поскольку Кремль остро реагирует на успешные результаты первого съезда "Крымской платформы", направленного на деоккупацию полуострова.